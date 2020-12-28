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Ünlü manken Çağla Şıkel, Çin menşeli koronavirüs aşısı oldu

İki çocuk annesi güzel sunucu Çağla Şıkel, koronavirüsten korunmak için aşı oldu. Çin menşeli aşıyı yaptıran ünlü isim, o anları paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü manken Çağla Şıkel, Çin menşeli koronavirüs aşısı oldu
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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Çocuklarını ve kendisini koronavirüse karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve gerekli önlemleri alan Şıkel, aşıyla ilgili takipçilerine çağrı yaptı.

"Aşıdan değil kovid-19'dan korkun"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" notuyla yayınladı. Ünlü isim paylaşımında takipçilerine çağrıda bulundu.

İlk doz aşıyı yaptıran Şıkel, 2 hafta sonra da 2. doz için yeniden hastaneye gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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