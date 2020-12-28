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Ekmek hamuruyla pide tarifi damak çatlatan lezzet!

Ekmek hamuruyla pide nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yalnızca ekmek hamurunu kullanarak kolayca yapabileceğiniz pide tarifi içeriğimizde!

Ekmek hamuruyla pide tarifi damak çatlatan lezzet!
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Yapılışı sadece 20 dakikanızı alacak harika bir tarifle daha karşınızdayız. Hamur açma derdi olmadan, fırından alınan ekmek hamuruyla yapılan pide tarifine bayılacaksınız. Leziz mi leziz ekmek hamuruyla pide tarifi için mutfak sizleri bekliyor. Şimdi gelin ekmek hamuruyla pide nasıl yapılır birlikte göz atalım...

Malzemeler:

1 adet ekmek hamuru(150 gram)

Üst malzeme için:

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
4-5 adet sosis(dilimlenmiş)
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Hazır ekmek hamurunu iki parçaya ayırın. Biraz unla birlikte tezgahta pide şekli vererek açın. Fırın kağıdı serili fırın tepsisine alın. Önce kaşar peynirini ekleyin ve kenarlarını kapatın. Dilimlediğiniz sosisleri ekleyin. Kenarlarını fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10-12 dakika pişirin.
Fırından aldığınızda kenarlarına tereyağı sürün. Dilimleyip servis edin, afiyet olsun.

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