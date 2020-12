Ponçik kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan tat!

Görselliğiyle kendine hayran bıraktıran, çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak ponçik kurabiye tarifini elmaelma.com okurları için hazırladık. Yumuşacık mayalı hamurla hazırlanan, içerisine dilediğiniz malzemeyi koyarak çeşitlendirebileceğiniz lezzet dolu ponçik tarifi en sevdikleriniz arasında yer alacak. Sizi daha fazla bekletmeden ponçik tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler:

Mayası İçin:

1 su bardağı ılık süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı instant maya

2 yemek kaşığı un

Hamuru İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı(eritilmiş)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

4 su bardağı un

Dolgusu İçin:

16 yemek kaşığı orman meyveleri reçeli

Üzeri İçin:

1 çay bardağı pudra şekeri

Nasıl yapılır?

Bir kasede süt, toz şeker, maya ve unu karıştırıp ön mayayı hazırlayın ve 10 dakika bekletin. Ayrı bir kasede tereyağı, sıvı yağ ve yumurtayı karıştırın. Ardından mayalı karışıma ilave edip karıştırın. Unu azar azar karışıma ilave edin. Ele yapışmayacak bir hamur elde edip üzerini temiz bir bezle kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanmış olan hamuru ikiye bölün ve her iki bezeyi yuvarlak şekilde açın. Açtığınız hamuru 8 eşit üçgene bölün ve her bir üçgenin geniş kısmına 1 tatlı kaşığı reçel ekleyin. Her bir üçgeni kenarlarından toparlayıp içe doğru katlayarak kapatın. Pişirme kağıdı serili fırına ponçikleri yerleştirin ve 200 derece fırında 12 dakika pişirin. Pişmiş olan ponçiklerin ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirin ve servis edin. Afiyet olsun!