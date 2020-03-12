Hellimli yumurta kapama nasıl yapılır böylesini yemediniz!

Hellimli yumurta kapama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınıza bir renk mi getirmek istiyorsunuz? Bu tarif tam da sizlere göre! Tadını asla unutamayacağınız bu tarifi yapmak için daha ne bekliyorsunuz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

3 adetyumurta

1 yemek kaşığıtereyağı

1 tatlı kaşığıtoz kırmızı biber

8 adetcherry domates

8 dilimhellim peyniri

1 çay kaşığıpul biber

1 çay kaşığıkuru nane

1 çay kaşığıtuz

Hazırlanışı:

Yumurtaları bir tencereye alın, üstlerine geçecek kadar su doldurun ve katı bir şekilde pişene dek haşlayın. (Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 4 dakika)

Haşladığınız yumurtaların kabuklarını soyun ve dikime ortadan ikiye kesin.

Domatesleri ve peynirleri de ayarlayın.

Bir tavaya tere yağını alın ve eridikten sonra içine toz kırmızı biberi ekleyin.

Kokusu çıkınca karıştırıp kestiğiniz yumurtaları hızlıca, yağ yanmadan, beyaz kısımları üstte kalacak şekilde tavaya dizin.

Yanlarına domatesleri ve hellimleri serpiştirdikten sonra üstlerine de nane ve pulbiber serpin.

Kapağını kapatıp, altını kısın ve peynirler eriyene dek pişirin.

Peynirler eriyince sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!