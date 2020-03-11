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Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti doğum günü kutlamak için Londra'ya gitti!

İlişkilerine bir süre ara verdikten sonra tekrar barışan Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti Beren Saat'in doğum gününü kutlamak için Londra'ya seyahat etti.

Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti doğum günü kutlamak için Londra'ya gitti!
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Evliliklerine ikinci bir şans verip kaldıkları yerden ilişkilerine devam eden Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti geçtiğimiz hafta yeni yaşına giren Beren Saat'in doğum gününü kutlamak için İngiltere'de tatile çıktı.

Yeni yaşını Londra'da kutladı

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutlayan Kenan Doğulu hediye olarak da eşiyle Londra tatiline çıktı. Evliliklerinde ikinci bahar yaşayan çiftin, tüm dünyayı saran ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse aldırış etmemesi herkesi şaşırttı.

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