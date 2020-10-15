İskoç yumurtası tarifi dışı kıtır içi yumuşacık!

Bugün kahvaltılarınıza çok yakışacak enfes bir tarifler karşınızdayız. İşkoç yumurtasını duymuş muydunuz? Yumurtaların etrafına sarılan baharatlı kıyma, un karışımına bulanarak kızartılıyor ve ortaya harika bir tat çıkıyor. Gün içerisinde atıştırmalık olarakta tüketebileceğiniz bu tarife bayılacaksınız. Dışı kıtır kıtır içi yumuşacık olan bu tarife sizde sofralarınızda yer açın. Asla pişman olmayacaksınız. Peki İskoç yumurtası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda İskoç yumurtası tarifi! Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER:

5 adet orta boy yumurta, 500 gram yağsız kıyma, 4 dal taze soğan, 2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı dijon hardalı, 1 yemek kaşığı ketçap, 3 yemek kaşığı sızma zeytin yağı, 1 yemek kaşığı mısır ya da buğday unu, 2 tepeleme çay kaşığı kimyon, 1 tepeleme çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığıkekik

Kızartmak için:

1/2 su bardağı buğday unu,1 yemek kaşığı mısır unu,1 yemek kaşığı irmik,2 adet çırpılmış yumurta,1 su bardağı kalın çekilmiş galeta unu,1 litre ayçiçek yağı

Sosu için:

1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı dijon hardalı, 1 diş sarımsak, 1/2 tatlı kaşığı ince kıyılmış dereotu, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber (arzuya göre), 1 çay kaşığı sumak (arzuya göre)

HAZIRLANIŞI:

Sosun yapımı için rendelediğiniz sarımsak ve diğer malzemeleri bir kasede çatal yardımıyla karıştırın.Öncesinde oda ısısına getirdiğiniz yumurtaları bir miktar tuz eklediğiniz kaynar suda 3-4 dakika haşlayın. Pişmeyi durdurmak için soğuk suya koyun veya buzlu su olan bir kaseye alın.Soğuttuğunuz yumurtaları soyup üzerindeki nemi bir kağıt havlu yardımıyla kurulayın.Kıyma, incecik doğradığınız taze soğanlar, rendelenmiş sarımsak ve diğer malzemeleri çukur bir kapta iyice karıştırıp yoğurun. Malzemelerin iyice özleştiğine emin olduktan sonra karışımı beş eşit parçaya bölün.Kıyma parçalarından birini alıp elinizde iyice düzleştirin. Üstüne haşlanmış yumurtayı koyup alttan yanlara doğru yavaş yavaş kıvırarak kıymanın yumurtayı kaplamasını sağlayın.Sonrasında yumurtayı fazla ezmeden iki elinizin arasında şekil verin. Kıymanın yumurtanın çevresine eşit kalınlıkta dağıldığına emin olun. Kalan yumurtalar için de aynı işlemi tekrarlayın.

Hazırladığınız köfteleri; önce beyaz un karışımına, sonrasında çırpılmış yumurtaya ve son olarak da kalın çekilmiş galeta ununa bulayın.İyice kızdırdığınız derin yağda, köfte yumrularının üstü kıtır hale gelip altın sarısı renk alana kadar 2-3 dakika kızartın.Kızarttığınız yumurtalı köfteleri kağıt havlu üstüne alıp fazla yağının emilmesini sağlayın. Ortadan ikiye kesip önceden hazırladığınız sos eşliğinde soğumadan servis edin.