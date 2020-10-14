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Dünyaca ünlü rapçi Cardi B kazayla çıplak fotoğrafını paylaştı

ABD'li rapçi Cardi B, sosyal medya hesabı Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı. Hatasını farkedip hikayesini silen Cardi B, gündeme oturdu.

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B kazayla çıplak fotoğrafını paylaştı
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Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı olan ve diziyle ilgili paylaşımlarıyla Türk medyasında sık sık konu olan rapçi Cardi B, bu kez yaptığı hatayla gündemde. 

Üstsüz pozunu paylaştı

Instagram hesabında bir hikaye paylaşan rapçi, söz konusu karede bir kanepede üstsüz şekilde uzanırken görülüyor. Cardi B, yaptığı hatayı bir süre sonra fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"Kendim batırdım"

Cardi B'nin bu paylaşımı sonrası hayranları şarkıcının hesabının ele geçirildiğini düşünürken ünlü rapçiden açıklama geldi. Cardi B, Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım” dedi.

 

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