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Oyuncu Naz Elmas ile Erol Mandıracı evliğinde kriz! Birbirlerini takip etmeyi bıraktılar

Oyuncu Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı’nın arasına kara kedi girdi. Geçtiğimiz günlerde kavga edip küsen çift, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı.

Oyuncu Naz Elmas ile Erol Mandıracı evliğinde kriz! Birbirlerini takip etmeyi bıraktılar
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Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı 2019'da dünyaevine girmişti. Aralarındaki yaş farkıyla konuşulan çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ileri sürüldü. Elmas ile Özmandıracı, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Olay sonrası çok sinirlenen çift, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.

İmalı mesaj

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, sosyal medyadan imalı mesajlar yayınladı. Önceki gün deniz kenarında tek başına oturan iş adamı, "İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" yorumunda bulundu.

37 yaşındaki oyuncu ile 53 yaşındaki eşi Özmandıracı'nın, bu krizi aşıp aşamayacakları ise merak konusu.

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