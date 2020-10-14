search menu
search
close

Manken Didem Soydan ile Burak Deniz aşkı belgelendi!

Oyuncu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın bir süredir birlikte oldukları iddia ediliyor. İkili, sabah saatlerinde ise Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

Manken Didem Soydan ile Burak Deniz aşkı belgelendi!
-A A+

Bir haftadır haklarında aşk dedikoduları çıkan Didem Soydan ile Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Böylece uzun süredir aşk yaşadığı konuşulan ikilinin birliktelikleri belgelenmiş oldu.

Didem Soydan'ın evinden çıkarken görüntülendi

Magazinburada'nın özel haberine göre; geçtiğimiz akşam İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, sabah evden birlikte çıktı. İkili, daha sonra Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.

Güzel model, sosyal medya paylaşımları ile hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Soydan'ın beraberlik yaşadığı ismin Burak Deniz olduğu ortaya çıktı.

Didem Soydan file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi beğeni yağdı!Didem Soydan file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi beğeni yağdı!

 



 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Benzersiz lezzet: Haşhaşlı badem tatlısı Benzersiz lezzet: Haşhaşlı badem tatlısı
Tatlı
Lezzetine doyulmaz: Tavuklu nohutlu pilav Lezzetine doyulmaz: Tavuklu nohutlu pilav
Yemek
En Güncel Galeriler
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Önceki Haberler
İlk buluşmadan sonra ne zaman ve nasıl bir mesaj atılmalı?
İlk buluşmadan sonra ne zaman ve nasıl bir mesaj atılmalı?
Naz Elmas-Erol Özmandıracı evliliğinde kriz!
Naz Elmas-Erol Özmandıracı evliliğinde kriz!
Bunu da yaptı! Cardi B kazayla çıplak fotoğrafını paylaştı!
Bunu da yaptı! Cardi B kazayla çıplak fotoğrafını paylaştı!
Türkücü Ceylan, son halini paylaştı! Herkes aynı kişiye benzetti!
Türkücü Ceylan, son halini paylaştı! Herkes aynı kişiye benzetti!
Olmayan sesleri duymaya başladıysanız...
Olmayan sesleri duymaya başladıysanız...
Aslı Turanlı ile görüntülenmişti! Sergen'den aşk iddialarına yanıt!
Aslı Turanlı ile görüntülenmişti! Sergen'den aşk iddialarına yanıt!
Zor günler geçiren Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm!
Zor günler geçiren Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm!
Kahvaltıların yeni lezzeti: Socca tarifi
Kahvaltıların yeni lezzeti: Socca tarifi
Yorumlar