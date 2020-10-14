Manken Didem Soydan ile Burak Deniz aşkı belgelendi!

Bir haftadır haklarında aşk dedikoduları çıkan Didem Soydan ile Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Böylece uzun süredir aşk yaşadığı konuşulan ikilinin birliktelikleri belgelenmiş oldu.

Didem Soydan'ın evinden çıkarken görüntülendi

Magazinburada'nın özel haberine göre; geçtiğimiz akşam İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, sabah evden birlikte çıktı. İkili, daha sonra Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.

Güzel model, sosyal medya paylaşımları ile hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Soydan'ın beraberlik yaşadığı ismin Burak Deniz olduğu ortaya çıktı.





