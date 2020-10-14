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Balkabaklı muhallebili pasta nasıl yapılır bir dilim yetmez!

Balkabaklı tarifler sonbahar-kış sezonunun vazgeçilmez tarifleri oluyor. Elmaelma.com olarak bugün balkabaklı muhallebili pasta tarifini paylaştık...

Balkabaklı muhallebili pasta nasıl yapılır bir dilim yetmez!
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Bugün tatlı tariflerimiz arasında sizler için balkabaklı muhallebili pasta tarifini hazırladık. Siz de evinizde bu lezzetli tarifi deneyerek gün içerisinde tatlı krizlerinizi gidermek için enfes bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda yapımı oldukça pratik olan tatlıyı eve gelen misafirlerinize de hazırlayabilirsiniz.

Balkabaklı muhallebili pasta malzemeleri:

Muhallebisi için:

1 litre süt
2 yemek kaşığı tepeleme un
2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 paket krema
1 paket vanilin

Tabanı için:

2 paket kremasız, yulaflı bisküvi
125 gram margarin yada tereyağı
Yarım su bardağı toz fındık

Balkabağı püresi için:

1 kilo soyup dilimlenmiş balkabağı
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su

Hazırlanışı:

1 kilo balkabağını soyup dilimleyin. Dilimlediğiniz balkabaklarını tencereye alın şekeri ve suyunu ilave edip yaklaşık 20-25 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Muhallebisi için krema ve vanilya harici bütün malzemeleri bir tencereye alın ve 15-20 dakika kıvamı koyulaşana kadar pişirin. 15-20 dakika daha sonra altını kapatıp krema ve vanilyayı ekleyip 5 dakika daha çırpın ve kenara alın.  Pişen kabakları da püre olana kadar rondodan geçirin. Daha sonra bisküvileri de rondodan geçirin ve un haline getirin. Erittiğiniz tereyağını ve toz fındığı da karışıma ekleyin, güzelce karıştırın.

Çelik kalıbın dibine yağlı kağıt serdikten sonra tabanı için bisküvili karışımı yayın ve kaşığın arkasıyla ya da bardağın altıyla bastırarak iyice düzleyin. Hazırladığınız muhallebiyi üzerine dökün ve onun üzerine de balkabağı püresini ilave edip eşit şekilde yayın. Bol cevizle üzerini süsleyin ve 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun.

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