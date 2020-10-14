İlk buluşma sonrası ne yapmalı onunla kesin planlar yapın!

Flört ettiğiniz kişiyle ilgili ilk izlenimleri aldığınız, onu tanımaya başladığınız ilk buluşma sonrası iletişiminiz de çok önemli. Çoğu kişi için ilk buluşma sonrası iletişime geçmek zor gibi görünse de aslında oldukça kolay. Peki ilk buluşmadan sonra ne zaman ve nasıl bir mesaj yollamalıyız? Bu sorunun yanıtı içeriğimizin devamında...

Düşünceli olduğunuzu hissettiren mesaj atın

Buluşmadan sonra eve döndüğünüzde alakasız sıradan bir soruyla mesaj atabilirsiniz. Hemen sonrasında yapılan bu check-in, onunla ilgilendiğinizi gösterir ve karşı tarafa iyi bir insan olduğunuz mesajını verir. Peki, hangi soruyu sormalısınız? “Eve sağ salim geldin mi?” şeklindeki kontrol mesajları, nabız yoklamak için harika bir yoldur ve sonrasında küçük bir flört mesajına dönüşmesi an meselesidir.

Ayrıca mesajın sonuna bir emoji eklemeyi unutmayın. Olumlu geçen randevunuzu en iyi şekilde ifade edebileceğiniz; mutlu kız veya erkek emojisi ve ardından ellerin havada olduğu emojiyi seçerek, onu tam kalbinden vurabilirsiniz.

Kesin planlar yapın

Mesajınızda kesinlikle ikinci bir buluşma için plan yapmayı ima edebilirsiniz, ancak bunu direkt söylemek yerine, açtığınız bir konu üzerinden yaparsanız harika fırsatlar yaratabilirsiniz. Örneğin, vizyona giren son korku filmiyle ilgili bir konuşma açabilir ve “Hadi bu yeni filmi görmek için bir zaman bulalım” şeklindeki bir metinle devam edebilirsiniz.

Emojilere başvurun

Flörtünüze güvenli adımlar atmak, aşırıya kaçmadan ve çok hevesli görünmeden heyecanınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda, metni oldukça kısa tutmalısınız. Basit ve cilveli bir anlam ifade eden: "Sanırım ikimiz de bunun tekrar olması gerektiği konusunda hemfikiriz, değil mi?”

Bağlantı kurun

İlk buluşma iyi geçtikten sonra, beyniniz ikinci bir buluşma için yeni fikirlerle dolmaya başlayabilir. Yine de bir sonraki geziyi kesinleştirmek için ne söyleyeceğinizi kestirmek zordur. Onu tekrar görmek istiyorsanız, bir iltifat ve bir sonraki faaliyet hakkında bir öneri, ikinci bir buluşmayı sağlamlaştırmak için harikalar yaratacaktır.

Örneğin "Kahve çok güzeldi! Sanırım kahveyi seviyorsunuz..." Unutmayın tek ihtiyacınız olan iyi bir bağlantı cümlesi yakalamak. Bu tür bir metinle, hem karşınızdakine iltifat ederek gönül okşamış, hem de ona, ikinci bir buluşma için plan yapma fırsatı tanımış olursunuz. Her şey yolunda giderse, muhtemelen tarih ve saat içeren bir cevap alırsınız.

İlgisini ölçün

İlk randevunuzun mükemmel gittiğini düşünseniz bile, duygularınızın aynı olup olmadığını anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, ikinci bir buluşma önererek kendinizi ortaya atma riskini almamanın en iyisi olduğunu düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, ikinci bir randevuya gitme şansınız varsa, size olan ilgisini mesajlaşarak ölçebilirsiniz.

Flört etmeyi teklif edin

Buluşmanız gerçekten başarılı geçtiyse, flört etmek için bir sonraki buluşmanıza kadar beklemenize gerek yok. Bunun, sizi çirkin ve itici göstereceğini düşünmeyin. “Peki, bu buluşmayı neyle taçlandırabiliriz?” şeklinde bir mesajla, yüzeysel ve sempatik bir şekilde duygularınızı açık edebilirsiniz. Karşı tarafı biraz flört etmeye teşvik etmenin yanı sıra, bunun gibi basit, cilveli mesajlar, ikinci bir randevuya gitmekten çekinmediğinizi gösterir. Açıkçası, flört etme zamanı geldiğinde, bunu açıkça dile getirmek zorunda değilsiniz, sadece aynı etkiyi yaratacak sözler söylediğinizden emin olmanız yeterli.

Egosunu okşayın

Herkes biraz iltifat edilmeyi sever. İlk randevunuzdan sonra biraz ego desteği yapmak iki tarafa da iyi gelecektir. Örneğin, "Dün sizinle bowling oynamaktan gerçekten keyif aldım! Tüm oyunlarda harika bir iş çıkardınız. Bir dahaki sefere sizi yenmek için pratik yapacağım" gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Tabii ki, metni ilk buluşmada yaptığınız her şeye uyarlayabilirsiniz. Bu tür bir konuşma, aynı zamanda arkadaşça ve cilveli bir rekabet oluşturmanın harika bir yoludur. Hatta, oynayacağınız bir sonraki oyun için ödeme yapmayı teklif ederek bir adım daha ileri gidebilirsiniz.