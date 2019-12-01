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Diş eti iltihabı nasıl geçer anti septik tabletler iyileştiriyor

Dişteki plak oluşumundan kaynaklanan diş eti iltihaplarının tedavisinde bir çok yöntem uygulanmaktadır. İşte diş eti iltihabını giderecek o tedavi yöntemleri!

Diş eti iltihabı nasıl geçer anti septik tabletler iyileştiriyor
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Genellikle dişlerdeki plak oluşumundan kaynaklanan diş eti iltihapları hayat kalitesini düşüren bir sorun olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Peki diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihaplarının tedavisinde en temel olarak diş ve ağız temizliğine dikkat edilmesi rol oynuyor. İltihapların diğer tedavi yöntemlerine ise içeriğimizin devamında...

DİŞ ETİ İLTİHABI NASIL GEÇER?

Diş eti iltihabı tedavisinde birden fazla yöntem vardır. Aşağıdaki yöntemler diş eti iltihabının giderilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlardır:

Ağız ve diş temizliği önemlidir. Diş eti iltihabı nasıl geçer sorusunun ilk cevabı; günde iki kez yumuşak kıllı manuel diş fırçası ya da şarjlı fırçalarla diş temizliğinizi sağlamanızdır.Anti-bakteriyel ağız bakım suyu kullanmanız iltihapları önlemede size yardımcı olacaktır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra kullanacağınız ağız bakım suyu; plak, diş eti iltihabı ve ağız kokusu önlemeye yardımcı olur.Dişleri güçlendirmek ve bakterilerin yarattığı hasarı önlemek için diş eti iltihabı ve plak önleyici florür içeren diş macunu kullanmalısınız.Plak ve tartarları ortadan kaldırarak diş etindeki tahrişi önleyebilirsiniz. Düzenli olarak en az yılda bir kez profesyonel diş temizliğinizi yaptırın. Günde en az bir kez diş ipi kullanın. Çok önemli gibi gelmese de diş ipi diş aralarındaki yemek artığı ve plağı çıkarmak için önemlidir.

İLAÇ TEDAVİSİ

Diş eti iltihabını geçirmek için yavaş salınımlı antiseptik tabletler ve antiseptik gargaralar kullanılır.

AMELİYATLI TEDAVİ

Bazı hastalarda kök düzeltme yöntemiyle diş eti iltihabı onarımı ve diş taşı temizleme yöntemi de uygulanır ancak bazı hastalarda bu yöntemlerle diş eti iltihabı geçmeyebilir. Böyle bir durumda sağlıksız diş ve diş eti dokusunu düzeltmek için ameliyata başvurulur.

EVDE UYGUNABİLECEK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Diş eti iltihabı genelde evde geçebilecek bir rahatsızlıktır. Evde uygulayacağınız bazı yöntemlerle diş eti iltihabı sorununuza hızlı bir çözüm sağlayabilirsiniz.

TUZLU SU

Diş eti iltihabını geçirmekte en pratik ve etkili yöntemidir. 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin ve gargara yapın. Günde 2-3 defa tuzlu suyla gargara yapın.Tuzlu su; ağzınızda oluşan bakterileri uzaklaştırarak enfeksiyonun geçmesini sağlayacağından faydalı bir yöntemdir.

ZEYTİNYAĞI VE ASPİRİN

Zeytinyağı ve aspirin diş eti iltihabı nasıl geçer denilince akla gelen yöntemlerden bir tanesidir. Yatmadan önce 1 yemek kaşığı zeytinyağını ağzınıza alın, 3-5 dakika kadar ağzınızda dolandırdıktan sonra tükürün ve ağzınıza 1 adet aspirin atın. Tükürük yardımıyla ağzınızda erittiğiniz aspirini özellikle ağrıyan ve şiş bölgeler olmak üzere tüm ağzınızda dolandırın sonra da tükürün. 2-3 dakika yeterli olacaktır. Mikrop önlemeye ve ağrılarınızı dindirmeye yarar.

 

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