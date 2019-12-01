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Ayva çekirdeğinin cilde faydaları ciltteki lekelerle savaşıyor

Kışın sevilen meyvelerinden ayva çekirdeği içeriğiyle cildi nemlendiriyor ve lekelerle savaşıyor. İşte ayva çekirdeğini kullanarak yapacağınız 2 maske tarifi !

Ayva çekirdeğinin cilde faydaları ciltteki lekelerle savaşıyor
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Ayva çekirdeği; mineral ve antioksidan bakımından zengin yapısıyla ciltteki ölü derilerin atılmasına yardımcı oluyor. Kusursuz bir cilde sahip olmayı kolaylaştırıyor. Kadınların sık sık karşılaştığı cilt sorunları olan sivilce, güneş ve cilt lekelerini ortadan kaldırıyor. Cilt lekelerinizi azaltacak ayva çekirdeğini kullanarak yapabileceğiniz maske tariflerimiz içeriğimizde.

CİLT NEMLENDİRİCİ MASKE 

Malzemeler;

2 yemek kaşığı ayva çekirdeği, 2 çay kaşığı badem yağı ve 1 su bardağı doğal gül suyu.

Hazırlanışı;

Gül suyunun içerisine ayva çekirdeklerini eklenir ve 1 gece bekletilir. Sabah çekirdekleri süzdükten sonra badem yağını içerisine ilave edin. Karışımı güzelce karıştırın ve cildinize uyguladıktan sonra cildinizde 20 dakika bekletin. Kalan suyu 1 haftaya kadar saklayabilirsiniz. Haftada 2 kez bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz.

CİLT LEKELERİNİ AZALTAN MASKE 

1 ayvanın çekirdeklerini çıkartarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ardından cezvenin içerisinde bir dakika kadar kaynatın. 4 saat kadar dinlendirdikten sonra cilt lekelerinin olduğu bölgelere uygulayın. Bu uygulamayı yüzünüzdeki lekeler ve izler gidene kadar tekrarlayabilirsiniz.

 

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