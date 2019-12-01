İş adamı Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya ABD'den 15 milyon dolarlık malikane satın aldı!

İş adamı Uğur Akkuş ve eski manken Ebru Şallı, 3 ay önce nikah masasına oturmuşlardı. Beraberliklerine mutlu mesut devam eden ünlü çiftten Akkuş, eşine öyle bir hediye aldı ki duyanların dudağı uçukladı. Akkuş eşini adeta hediyeye boğmaya devam ediyor. İş adamı Uğur Akkuş son olarak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesinde Ebru Şallı için malikane satın aldı.

Saray yavrusu evi 15 milyon dolara aldığı öğrenildi

İş adamının, açık artırmayla satılan saray yavrusu evi 15 milyon dolara (86 milyon TL) aldığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre,çiftin Beverly Hills'teki aşk yuvalarında; 12 oda, iki havuz, özel bir spor salonu ve tenis kortu bulunuyor. Ünlü çift yoğun iş temposundan vakit buldukça Beverly Hills'e gidecek.

Villasının tapusunu hediye etmişti

Ünlü iş adamı kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Akkuş aynı zamanda düğün öncesi Ebru Şallı'ya 200 bin TL'lik tek taş ve evlendikten sonra ise Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.