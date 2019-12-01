Çocuklarda göz kuruluğu belirtileri neler daha az göz kırpıyorsa aman dikkat!

Çocuklarda göz kuruluğu belirtileri neler? Çocuklarda göz kurluğu nasıl tedavi edilir? Genellikle kışın etkisini gösteren göz kuruluğuna dair tüm merak edilenleri Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar'dan öğrendik. İşte merak edilen soruların yanıtları!

''Muayenede zor teşhis ediliyor''

Çok duyulan ama az bilinen hastalıklardan göz kuruluğu... Dış etmenlere bağlı

nedenlerle ortaya çıkma oranı daha fazla. Yazın maruz kalınan güneş, tuzlu su, kışın ise etkisini gösteren rüzgâr gibi dış etmenler göz kuruluğuna sebep olurken sürekli dijital aletlere bakıyor olmak en büyük tetikleyicilerinden. “Bu hastalık çocuklarda nadir görülürken, kendilerini net ifade edemedikleri için muayenede zor teşhis ediliyor” diyen Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar; kendini ifade edebilen 6-7 yaş ve üzeri çocuklarda özellikle yanma ve batma şikayetlerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Daha az göz kırpmaya başladıysa...

Çocuğunuz dijital cihazlara daha az sürelerle bakmalı. Çocuğun daha az göz kırpmaya başlaması göz kuruluğunun oluşmasına sebep olan etkenlerden birisidir. Bunu gözlemlemek de ebeveynlere düşüyor. Yoğun telefon ve dijital cihaz kullanımı göz kırpmasının azalması ile basit kuruluk belirtilerine sebep olabileceğinin altını çizen Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür

Gözpınar; “Kirpik dibi iltihabı (blefarit) nedeniyle kuruluk gelişebilir” diyor. Göz alerjileri ve alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar da kuruluğa yol açabiliyor. Bu durumda hekimler alerjiyi tedavi ederken kuruluğu gözden kaçırmamalı.

Güneşe maruz kalan gözlerde göz yaşı buharlaşıyor.

Güneş ışınlarına aşırı maruz kalmak bazı göz yapılarına zarar verirken aynı zamanda ısı nedeniyle gözyaşı buharlaşarak hızla azalıyor ve göz kuruluğu oluşuyor. Yazın çocuklara UV ışınlarına karşı koruyan güneş gözlükleri ve şapka takmak oldukça önemli. Yaz mevsimi sonlarında göz kuruluğu vakaları daha fazla görülüyor. Kış aylarında fazlalaşan rüzgarlar da aynı şekilde göz yaşının hızlı buharlaşmasına sebep oluyor. Buharlaşmanın yoğun olduğu aylarda su tüketimini çoğaltmak da önemli.

Göz kuruluğunu tetikleyen hastalıklar...

“Ancak çocuklarda belirgin düzeyde kuruluk sebepleri nadir görülen daha ciddi

durumlardan kaynaklanabilir” diyen Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar bu hastalıkları şöyle sıralıyor; rosacea gibi cilt hastalıkları, juvenil diabet, juvenil artrit, A vitamini eksikliği yapan hastalıklar ve kemoterapi veya radyasyon tedavisi... Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, “tedavide yine kuru göz hastalığının tedavi yöntemleri uygulansa da çocuklarda doz ayarına dikkat edilmeli. Tedavide önemli olan gözün kaybettiği nemi yani gözyaşını geri kazandırmak. Tabii ebeveynlere de çok görev düşüyor. Bunların başında telefon, bilgisayar ve tablet gibi dijital aletlerin kullanımının süresini azaltmak geliyor. Çocukları havası kuru ve klimalı ortamlarda bulundururken gerekli tedbirleri almak gerekir” diyor.