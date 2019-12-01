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Kolonya zararlı mıdır cilt hastalığınız varsa aman dikkat!

Cilt hastalığı olanlar aman dikkat! Kolonya dökerken bir kez daha düşünün. İşte nedeni!

Kolonya zararlı mıdır cilt hastalığınız varsa aman dikkat!
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Kolonya dökmek Türk adetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan bir durumdur. Fakat uzmanlar uyarıyor! Gelen misafire kolonya dökmeden önce bir kez daha düşünün! İstemeden ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirsiniz. Özellikle şiddetli kaşıntılarda kolonya dökerek durumun azaltılacağı düşüncesi çok ciddi sorunlara yol açabiliyor! Peki neden? Kolonyanın zararları neler? gelin bu sorunun yanıtını hep birlikte öğrenelim.  

Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor

Gelen misafiri karşılamak için ya da bayılmalarda, böcek ısırıklarında sık sık kullandığımız kolonyanın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar, kolonyanın başta beyin olmak üzere birçok organımıza zarar verdiğini ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra cilt uzmanları da kolonya kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. 

Ter gözeneklerinin tıkanmasına yol açıyor 

Kolonya, vücudun ter gözeneklerini tıkayarak terlemeyi engellemektedir. Bu da cilt altında zararlı bakterilerin çoğalmasına sebebiyet vermektedir.

Bakterilerin çoğalmasına yol açıyor 

Tuvalletten çıkıldığında ele dökülen kolonyada mikroları öldürmez. Hatta mevcut olan bakterilerin dahada çoğalmasına neden olmaktadır. 

Koku alma duyusunu yok ediyor 

Kolonya içerdiği sakinleştirici maddeden dolayı koku ve tat alma duyularının etkisini olumsuz ekiler.

Kronik hastalığı olanlar asla kullanmamalı 

Eğer kronik bir solunum hastalığınız varsa kolonyada mutlaka uzak durmalısınız. Kolonya bu hastalığı hem tetikler hem de ciddileştirir. 

 

 

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