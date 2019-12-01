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Demet Akalın'ın yeni imajı takipçilerini şoke etti inşallah peruktur!

Şarkıcı Demet Akalın’ın paylaştığı son fotoğraf sosyal medyada olay oldu. Sarışın ve küt saçlarıyla bir fotoğrafını paylaşan Akalın’ın yeni imajı beğenilmedi.

Demet Akalın'ın yeni imajı takipçilerini şoke etti inşallah peruktur!
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Demet Akalın, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta karıştırdı. Sarı ve küt saçlı halinin fotoğrafını paylaşan Demet'e yüzlerce yorum yapıldı. Paylaşımı saniyeler içerisinde eleştiri yağmuruna tutuldu.

''İnşallah peruktur''

Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına: “İnşallah peruktur” , “Abla sakın o saçlara kıydım deme” , “Abla nolur peruk de” gibi yorumlarda bulundu. Demet Akalın tüm bu yorumlara paylaştığı videoyla “Aaa niye sevmediniz” yanıtını verdi.

Peruk olduğu ortaya çıktı 

Demet Akalın'ın sarışın hali ünlü sanatçı Gülşen'e benzetildi. Bazı hayranları videonun altına “Gülşen, Demet Akalın'ın hesabını ele geçirmiş” yorumunda bulundu. Demet Akalın en son yaptığı paylaşımla imaj değişikliğine gitmediğini ‘Sarı peruk sevilmedi’ cümleleriyle duyurdu.

İşte o paylaşımı...

Demet Akalın'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı inşallah peruktur!

 

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