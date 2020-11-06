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Kahvaltı salatası nasıl yapılır enfes tarif!

Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? İşte kahvaltı sofralarınızın yıldızı olmaya aday olacak bu tarife hayran kalacaksınız. İşte yapılışı!

Kahvaltı salatası nasıl yapılır enfes tarif!
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Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmaya ne derisinz? Kahvaltınızın yıldızı olmaya aday olacak bu şahane tarife hayran kalacaksınız. Taze ve yıkanmış salata malzemelerinizi doğradıktan sonra biraz peynirle servis edilen bu lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

Malzemeler: 

1 adetavokado
1 adetsalatalık
1 adetköy biberi
2 adet büyük boydomates
2 çorba kaşığızeytinyağ
3 çorba kaşığılimon suyu
1 tutamkekik
1 tutamtoz biber
1 tutamtuz
1 dilimbeyaz peynir

Hazırlanışı: 

Tüm malzemelerimizi mini mini doğruyoruz.Hepsini servis kasesine alıp, karıştırıyoruz. Üzerine zeytinyağı, limon ve baharatları da ekleyip, harmanlıyoruz. Afiyet olsun.

 

 

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