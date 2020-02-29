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Kahvaltılık kaygana nasıl yapılır haftasonu kahvaltılarına yakışır!

Haftasonları özenle hazırlandığınız nefis kahvaltı sofralarınıza eşlik edecek bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Kahvaltılık kaygana nasıl yapılır haftasonu kahvaltılarına yakışır!
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Haftasonları özenle hazırlandığınız nefis kahvaltı sofralarınıza eşlik edecek şahane bir lezzetle karşınızdayız. Yemelere doyamayacağınız bu enfes lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ie karşınızda kaygana tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler:

1 su bardağıun
1 su bardağısüt
1 çay kaşığıtuz
4 adetyumurta
6-7 dalmaydanoz
2 dalyeşil soğan

Pişirmek için:

1 çay bardağısıvı yağ

Hazırlanışı:

Kaygana için gereken yumurta, un ve sütü derince bir kaba alıp çırpın.Üstüne ince doğranmış maydanoz ve taze soğanları ekleyin, tuzunu da ilave edin ve tekrar karıştırın.Yapışmaz tabanlı bir tavaya her seferinde 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyup, hazırladığınız kayganaları arkalı önlü çevirerek pişirin. Soğutmadan servis edin. Afiyetler olsun!

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