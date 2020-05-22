Mide fıtığı nedir ağız kokusu belirtilerinden!

Her yaşta görülebilen bir hastalık olan mide fıtığı, sıklıkla 50 yaş ve üzeri kişilerde görülüyor. Bu hastalık diyaframın zayıf kalmasıyla ortaya çıkar. Mide fıtığı şikayeti yaşayan kişilerde midede yemek borusuna sarkan kısım fıtıklaşır. Obezite, yaşlanmadan dolayı kasların zayıflaması, vücudun genetik yapısı, sinir ve stres, sigara kullanımı hastalığın nedenleri olarak gösteriliyor. Bunun dışında gebelik ve çok ağır işlerde çalışmak da mide fıtığına sebep olabiliyor.

Mide fıtığı hastalığı neden olur?

Karın iç basıncının artması mide fıtığının oluşmasındaki ana etken olmaktadır. Mide bulantısı, bağırsak rahatsızlıkları, kabızlık, stres ve öksürük gibi problemler ise karın iç basıncının artmasının sebebidir.

Mide fıtığı belirtileri neler?

Mide fıtığı kendini şu belirtilerle kendini gösteriyor:

Ağızda kötü koku

Yemek artıkları ve midedeki suyun ağza doğru çıkması

Uykuda gelen ani öksürük

Geçmeyen boğaz enfeksiyonları

Sürekli zatürre

Göğüste ağrı yanma ve ekşime

Mide fıtığı tedavisi nasıl olur?

Mide fıtığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hekimler, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan hastaların uyduğu perhizlere mide fıtığından muzdarip olanların da uymasını tavsiye ediyor. Mide fıtığı hastaları oturma, yatma, hareket gibi eylemlerinde ekstra özenli olmalı. Asitli içecekler, tereyağı ve kahveden muhakkak uzak durmaları gerekmektedir.