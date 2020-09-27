Patates tost tarifi kahvaltının yeni lezzeti!

Bugün kahvaltılarınıza eşlik edeceğiniz harika bir lezzet hazırladık. Klasik tost tariflerinden sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Neredeyse her öğünümüze eşlik eden patatesin tost haline getirilmiş bu haline bayılacaksınız. Bu lezzet size bildiğiniz tüm tost tariflerini unutturacak emin olabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızı renklendirmek istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Patates tost nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile patates tost tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER:

2 adet büyük boy patates, 2 adet yumurta, 2 dilim kaşar peyniri, 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Rendelendiğiniz patateslerin suyunu güzelce sıkın. Üzerine iki adet yumurtayı ve tuzu ekleyip güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı dörde bölerek her birini pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye birbirlerinden ayrı olacak şekilde yayın ve dikdörtgen şekli verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

İki dilimin üzerine kaşarı yerleştirerek diğer iki dilimi üzerlerine kapatın.

5 dakika daha pişirdikten sonra afiyetle tüketin.