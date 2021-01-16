Ebru Polat'ın hesabındaki paralar buhar olunca çılgına döndü meğer gerçek başkaymış!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her daim magazin gündeminde yer almayı başaran Ebru Polat, bir bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu öne sürdü. İlgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan Polat, daha sonra sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu iddia etti.

"HESABIMDAKİ PARA NEREDE?"

İlgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan Polat, "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti. Konu hakkında Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Polat, "Sorunu hallettiler. Çok sevindim" dedi.

BANKADA PARA TUTMAK GÜVENLİ Mİ?

Ünlü yatırımcı Marc Faber, küresel kredi piyasalarında oluşan balonun yakın gelecekte patlayacağını ve dünya çapında bir felakete neden olacağını ileri sürdü. Faber, bankalarda para tutmanın artık hiç akıl karı olmadığını ifade etti.



Kaynak: Snob Magazin