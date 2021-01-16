Çocuklarda günlük ağız ve diş bakımı nasıl olmalı aman dikkat!

Ağız ve diş sağlığını sağlam temeller üzerine oturtmak için çocukluk döneminden itibaren doğru adımların atışmış olması çok önemli. Böylelikle yetişkinlik döneminde de çok daha az sorunla karşılaşılır. Peki, kaç yaşından itibaren dişler fırçalanmaya başlanmalı? Çocuklar dişlerini nasıl fırçalamalı? Diş sağlığı için çocuklar hangi besinlerden uzak durmalı? Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar bilgi verdi

6-8 aylık bebeklerde gazlı bezle temizlenmesi önerilir

Çocuk diş hekimleri çocukların ilk dişleri çıktığı andan itibaren (6-8 aylık bebeklerde) gazlı bezle temizlik yapılmaya başlanmasını önerirler. 2,5 -4 yaş arası süt dişli çocuklarda tükürme refleksi gelişmediği için günde iki kere macunsuz fırçalamakta fayda vardır.4 yaşından itibaren ise florlu diş macunu ile dişleri fırçalamamız gerekir. Yemek sonrası mutlaka çocuğun dişleri fırçalanmalı ya da fırçalanamayacaksa su ile ağız çalkalanmalı ve şekersiz veya ksilitol içeren sakızlar 3 dakika süre ile çiğnetilmelidir.



Diş sağlığı açısından çocuğun beslenmesi nasıl olmalı?

Ara öğünlerde şeker, çikolata, şekerli ve yumuşak diş üzerinde kalabilen gıdalardan özellikle kaçınmak gerekir.Xylitol içeren veya diş dostu olarak adlandırılan sakız ile şekerlerden tüketebilirler.

