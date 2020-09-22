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Tuğba Büyüküstün kızlarıyla paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor!

Oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak ile olan pozunu paylaştı. Büyüküstün'ün 'Buna saf sevgi deniyor' notunu düştüğü paylaşıma beğeni yağdı.

Tuğba Büyüküstün kızlarıyla paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor!
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Tuba Büyüküstün ile yönetmen ve oyuncu Onur Saylak 2011 yılında Paris'te kıyılan nihakla hayatlarını birleştirmişti. Ancak ikili, altı yıl sonra anlaşmalı olarak boşandı. Büyüküstün Saylak ile evliliğinden olan kızlarıyla birlikte çekildiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Buna saf sevgi deniyor

Sosyal medya hesabından kızları ile renkli hallerini yayınlayan Tuba Büyüküstün, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 38 yaşındaki oyuncu, Maya ve Toprak ile çekildiği kareyi, "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notuyla paylaştı. Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan oyuncu Tuba Büyüküstün, 3 senedir birliktelik yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den karantinada ayrılmıştı.

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