David Beckham merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı!

Şov dünyasının önemli isimlerinden David Beckham ve Victoria Beckham, bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. David Beckham, uzun yıllardır birlikte olduğu Victoria'nın merdivenden çıkarken kayda aldığı kalçalarını paylaştı.

Takipçilerini ikiye böldü

Merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham'ın kalçasını çeken Beckham, "iyi görünüyor" notuyla Instagram'ın hikayeler kısmından paylaştı. Kısa sürede gündem olan videonun ardından çiftin sevenleri de ikiye bölündü. Bir kısım videoyu eğlenceli bulurken bir kısım da eşinin bu tarz bir videosunu paylaştığı için David'e tepki gösterdi.