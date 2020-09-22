Çocuğun olumsuz davranışları nelerdir yemeklerde seçicilik yapıyorsa...

Çocuğunuzun günlük hayattaki sıradan davranışları bazı sorunların sinyalleri olabiliyor. Birçok çocuğun kaprisleri ve yaramazlıkları öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Bunun yanında bir çocuğun görünüşte zararsız davranışının daha ciddi bir şeye işaret edebildiği anlar da vardır. İşte çocuklarda sorunlara işaret edebilen davranışlar...

Giysilerine karşı hassas olması

Bir çocuk şunun veya bunun dikenli olduğundan veya onlara zarar verdiğinden şikayet edebilir. Bunu onun hayal gücünün bir abartısı olarak düşünebilirsiniz. Hatta birçok ebeveyn, bunların basit kaprisler olduğunu düşünür. Genellikle durum böyle olsa da, çocukta artan anksiyetenin bir işareti olabileceğini de unutmayın.

Yeni oyuncaklar için yalvarırlar

Pek çok anne-baba çocuklarının ağlayarak daha fazla oyuncak istediği durumuyla karşılaşır. Normalde bir çocuk, gençlik yıllarına kadar hayatında eksik olan şeyler hakkında endişelenmez. Dünyaları ihtiyaç duydukları her şeyle doludur.

Bununla birlikte, ebeveynler çocuk varken sık sık mali durumu hakkında tartışırsa veya masraflar için çocuğu suçlarsa, bu bir çocukta dünyanın eksiklik modelini geliştirebilir. Bu durumda çocuk, dünyanın bir şeylerin her zaman eksik olduğu bir yer olduğunu ve bir şeyler elde etmek için gerçekten çok çabalamaları gerektiğini düşünür.

Yemeklerde seçicilik yapıyorsa

Bazen çocuklar yiyecek seçimleri konusunda oldukça seçici davranırlar ve belli yemekleri yemezler. Bu da çocuklardaki duygusal sorunların bir işareti oluyor. Bilim adamları, çok seçici çocuklara, her şeyi yiyen çocuklardan 2 kat daha sık depresyon teşhisi konduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın yazarlarına göre, ebeveynlerin %14 ila %20'si, 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklarının birçok yiyeceği yemeyi reddettiğinden şikayetçi. Araştırmacılar, bu yaştaki yeni yürümeye başlayan çocuk grubunu incelediler ve yiyecekleri konusunda orta veya ciddi derecede seçici olanların, seçici olmayanlara göre neredeyse 2 kat daha fazla kaygı geliştirdiklerini keşfettiler.

Teknolojik aletleri daha sık kullanıyor

Pek çok çocuk akıllı telefonlarında veya bilgisayarlarında oyun oynamayı sever, ancak endişesi olanlar ekranın önünde daha fazla zaman geçirebilir. Bilim adamları, aletlere bağımlılığın artan kaygı ve stresin bir işareti olabileceğini keşfettiler. Bir çocuk akıllı telefonunda çok fazla zaman geçirirse, muhtemelen önemli bir olayı veya mesajı kaçırmaktan korkar.

Çocuğunuzun telefonuyla çok fazla zaman geçirdiğini görürseniz, onunla konuşun. Onlarla çevrim içi bir oyun oynayın ve ne izlediklerini sorun. Bu tür davranışlar, çocuğunuzu neyin bu kadar rahatsız ettiği konusunda size değerli bilgiler sağlayabilir.

Sürekli yeni bilgiler ararlar

Psikologlara göre, bir çocuk sürekli olarak çevrim içi bilgi ararsa, haberleri izlerse ve normalden daha fazla soru sorarsa, bu da artan çocukta artan kaygının habercisidir.