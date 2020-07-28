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Sivas katmeri tarifi en güzel kahvaltının sırrı!

Sivas katmeri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Sivasın bu mükemmel lezzetine kahvaltı sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz?İşte yapılışı!

Sivas katmeri tarifi en güzel kahvaltının sırrı!
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Sivas katmeri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Bugün yöresel bir tarifle karşınızdayız. İncecik hamurun arasına Antep fıstığı serpilerek hazırlanan kıtır kıtır bir lezzet olan bu tarif kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Fırından çıktığında etrafta nefis kokular bıraka olan bu tarifin nasıl yapıldığına gelin hep beraber bakalım. İşte sivas katmeri tarifi... 

MALZEMELER: 

5 su bardağı un,2 tatlı kaşığı tuz,1 su bardağı ılık su,2 çorba kaşığı tereyağı,2 çay kaşığı kuru maya,1 paket margarin,1 adet yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI: 

Bir kaba mayayı, tuzu ve ılık suyu koyun ve mayanın erimesini sağlayın. Ardından unu azar azar ekleyerek, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru tezgaha alın ve elinizle genişletin. Hamurun tam ortasına oda sıcaklığında bekleyerek yumuşamış margarini ve tereyağını küçük parçalar halinde keserek bırakın. Hamurun etrafını ortada birleştirip, yağları içeriye hapsedin. 5 dakika kadar bu şekilde dinlendirin. Tezgahınızı ve hamuru sürekli unlayarak, bir merdane yardımı ile hamura yağları yedirin. Yaklaşık 6 dakika sonra hamur yağı çekmiş olacaktır. Ardından hamuru 6 eşit parçaya bölün.
Bu bezeleri tezgahınızda dilediğiniz şekli vererek açın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Yumurta sarısı ile bir miktar sıvı yağı çırparak, fırça ile güzelce sürün. Bıçak ile çok derin olmayacak şekilde çizik atın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

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