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Demet Akalın ünlü isimlerin kadına şiddete karşı başlattığı akımı eleştirdi!

Demet Akalın, ünlülerin kadına şiddete karşı başlattığı 'Kadınlar kadınları destekliyor' akımını eleştirdi. Akalın, "Hadi lan oradan, sıfır samimiyet" dedi.

Demet Akalın ünlü isimlerin kadına şiddete karşı başlattığı akımı eleştirdi!
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Kadına şiddet olaylarının artması üzerine ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Demet Akbağ ve Pelin Akil Altan gibi ünlü isimler, siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak akıma destek oldu. Ancak Demet Akalın, kısa sürede gündem olan bu akıma tepki gösterdi.

"Hadi lan oradan"

Kadına şiddete karşı ünlülerin başlattığı siyah beyaz fotoğraf paylaşımı artarak sürerken ünlü popçu Demet Akalın'dan garip bir tepki geldi. Akalın, Instagram hesabının hikaye kısmından "Bir tane kadına şiddete cümle kurmazlar! İş afili fotoğraf koymaya gelince #challenge. Hadi lan oradan! Sıfır samimiyet" diyerek ateş püskürdü.

Ünlü isimlerden akıma destek yağdı

Instagram'da gündem olan akıma Nesrin Cavadzade, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Farah Zeynep Abdullah, Doğa Rutkay Kamal, Ceylan Ertem, Ece Çeşmioğlu, Demet Akbağ ve Pelin Akil Altan gibi pek çok isim siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak dahil oldu.

İşte ünlü isimlerin akıma dahil olduğu pozlar...

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