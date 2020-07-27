Sufle nasıl yapılır tam kıvamında nefis bir tat!

Sufle, yoğun çikolatalı tadıyla pek çoğumuzun hayranı olduğu tatlılar arasında yer alıyor. Kıvamının önemiyle öne çıkan suflenin içinin akışkan olmasına dikkat etmek gerekiyor. Sufle yapımında vanilyayı, eritilmiş tereyağını ve bitter çikolatayı soğuduktan sonra eklemeye ve unu ekledikten sonra çırpma teli veya mikser yerine tahta bir kaşık yardımıyla sufle harcını karıştırmaya özen gösterin. İşte muhteşem sufle tarifi...

Malzemeler

3 adet yumurta

80 gram bitter çikolata

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

Pişirmede kullanılan kaplar için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Servis için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri