Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Kerimcan Durmaz'ın tavırlarından rahatsız olunca üzerine yürüdü!

Oğlu Pars'ın ölümüyle zor günler geçiren Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan Akkuş, Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü.

Kerimcan'ın üzerine yürüdü

Olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı. DJ Kerimcan Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli, arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O sırada orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek Durmaz'a tepki gösterdi.

Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanına güvenlik görevlileri engel oldu. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı.

Kaynak: Hürriyet