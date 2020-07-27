Belçim Bilgin kimdir Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil oldu!

Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, bir süredir uzak kaldığı ekranlara yeni sezonda geri dönüyor. Ünlü oyuncu, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu'nun kadrosuna katıldı.

Hastanedeki dengeleri değiştirecek

Bilgin, Hekimoğlu'nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterine hayat verecek. Dizinin 16'ncı bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan oyuncunun karakteri Selin, boşandıktan 5 yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle Hekimoğlu'nun karşısına çıkacak. Selin'in gelişiyle hastanede de dengeler değişecek.

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı "Hekimoğlu", yeni bölümleriyle yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Hürriyet

Belçim Bilgin kimdir?

Belçim Bilgin 31 Ocak 1983'te Ankara'da doğdu. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı filmde de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi. Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak görev almıştır. 2016 yılında Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Annemin Yarası ve Cebimdeki Yabancı filmlerinde rol almıştır.