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Gazpacho çorbası nasıl yapılır serinleten enfes tat!

İspanya'nın meşhur yemeklerinden gazpacho nasıl yapılır? Ferahlatan gazpacho çorbası tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Gazpacho çorbası nasıl yapılır serinleten enfes tat!
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Gazpacho, soğuk çorba deyince dünya lezzetlerinden akla gelen ilk tariflerden oluyor. İspanya'nın güneyinde tüketilen gazpacho, domates bazlı bir soğuk çorba türü. Sıcak günlerde ferahlamak ve serinlemek için ideal bir lezzet. Avokadolu, karpuzlu, üzümlü, piyazlı, et sulu, deniz mahsüllü gibi çılgın çeşitleri de vardır, aklınızda bulunsun. İşte tüm detaylarıyla gazpacho çorbası tarifi...

Gazpacho malzemeleri:

4 adet büyük boy domates
2 adet orta boy kuru soğan
3 diş sarımsak
2 adet salatalık
1 adet orta boy yeşil dolmalık biber
1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber
4 dilim ekmek içi
5 su bardağı su
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 yemek kaşığı mayonez
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Kabuklarını soyduğunuz domates, kuru soğan ve salatalıkları iri küpler halinde doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyun. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız dolmalık yeşil ve kırmızı biberleri gelişigüzel bir şekilde kesin. Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri mutfak robotuna aktarın. İri parçalar halinde ufaladığınız ekmek içlerini ekledikten sonra tüm malzemeyi püre haline getirin. Çorba malzemesini derin bir cam kaseye aktarın. Suyu ekledikten sonra metal bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Zeytinyağı, üzüm sirkesi, mayonez, tuz ve karabiberi ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Koyu bir kıvam alan çorbayı, buzdolabında soğuttuktan sonra arzuya göre kruton ekmek ile servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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