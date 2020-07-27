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Serel Yereli kadına şiddete karşı başlatılan akıma iç çamaşırlı pozuyla destek verdi!

Kadına şiddete tepki göstermek amacıyla sosyal medyada başlatılan akıma Serel Yereli'den destek geldi. Yereli, iç çamaşırlı pozunu yayınladı.

Serel Yereli kadına şiddete karşı başlatılan akıma iç çamaşırlı pozuyla destek verdi!
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Demet Akbağ, Farah Zeynep Abdullah, Doğa Rutkay Kamal, Ceylan Ertem ve Ece Çeşmioğlu gibi ünlü isimler, ülkemizde artan kadına şiddet olaylarına tepki göstermek için "Kadınlar kadınları destekliyor" etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan akıma en ilginç paylaşımda oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli'den geldi.

İç çamaşırlı pozuyla destek verdi

Eğitimi için Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, yaptığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da kısa sürede yayılan "Kadınlar kadınları destekliyor" akımına dahil olan oyuncu, iç çamaşırlarıyla ayna karşısında poz verdi.

Bazı takipçileri tepki gösterdi

Yereli'nin Instagram hesabından paylaştığı karelere kimi takipçileri övgü yağdırırken kimi takipçileri ise Yereli'ye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun fotoğrafına "Donla poz verince kadın haklarına dikkat çekmiş mi oluyorsun?" yorumunu yaptı.

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