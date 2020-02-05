Geniz kanseri nedir geçmeyen burun tıkanıklığıyla kendini gösteriyor!

Nadir görülen bir hastalık olan geniz kanserine hava kirliliği, kimyasal buhar gibi etkenler neden olabiliyor. Erkeklerde daha çok rastlanan geniz kanserinin oluşumunda genetik kodlar da belirleyici faktörlerden biri. Hastalık, geçmeyen burun tıkanıklığı, burun kanaması, boyunda şişlik belirtileriyle kendini gösteriyor. İşte Nazofarenks geniz kanseri hakkında tüm merak ettikleriniz...

Nazofarenks (Geniz) kanseri nedir?

Nazofarenks kanseri burun ile boğazın kesiştiği bölgede oluşan kanseri tanımlamak için kullanılır. Küçük dil diye bilinen uvulanın arka üst kısmından burun arka kısmına kadar olan yer geniz bölgesidir. Nazofarenks (geniz) kanseri burnumuzun arkasında boğazımızın ise üst kısmında yer alen Farenks bölgesinde görülür. Bu bölge, komşuluk yolu ile burun, beyin, yumuşak damak, ağız içi, yutak ve östaki borusu vasıtasıyla da kulaklarla yakın ilişki içerisindedir. Bu bölge solunum sistemimizin bir parçası olması dışında koruyucu sistemimizin elemanlarını da içerir. İçerdiği bu lenfoid dokular yanında tükrük salgılayan bezleri de vardır. Sesin oluşumunda, kulağın ve burunun boşaltımında da fonksiyon yapar.Diğer kulak burun boğaz hastalıkları ile benzer şikayetleri göstermesi ve hastanın doktora geç başvurması nedeniyle erken dönemlerde sıklıkla gözden kaçırılabilmektedir.

Epstein-Barr virüsü sebep oluyor

Nasofarenks karsinomuna yol açan gen mutasyonlarına tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, bu kanser riskini artıran Epstein-Barr virüsü gibi faktörler tanımlanmıştır. Bununla birlikte, tüm risk faktörlerine sahip olan bazı kişilerde asla kanser gelişmezken belirgin bir risk faktörü olmayanlarda gelişmesinin sebebi net değildir.

Geniz kanseri belirtileri

Geçmeyen burun tıkanıklığı

Burun kanaması

Genizden konuşma ve konuşma bozukluğu

Tek ya da çift taraflı işitme kaybı, uğultu (orta kulakta sıvı birikimine bağlı)

Boyunda şişlik (tek ya da çift taraflı)

Şaşılık, çift görme, görme bozuklukları

Yüzde uyuşukluk, karıncalanma, ağrı

Yüzünüzün alt kısmında hissizlik

Yutma güçlüğü

Geniz kanseri tedavisi

Geniz kanserinin olduğu yer komşulukları itibariyle cerrahiye uygun bir bölge değildir. Bu nedenle nazofarenks kanserinde standart tedavi yöntemi cerrahi değil ışın tedavisi uygulanır(RT). Hem primer bölgenin hem de boynun tedavisinde ışın tedavisi kullanılmakta, tanı anında boyunda lenf bezlerine yayılım yaklaşık %70 oranında görüldüğünden boyun da ışın tedavisi alanı içine dahil edilmektedir. Son yıllarda RT ile birlikte ilaç tedavisi(Kemoterapi-KT) de tedavide kullanılmaktadır. Tek başına değil ama RT ile birlikte kullanıldığında uzak yayılımların kontrolünde etkili olduğu kabul edilmektedir. Tedaviye cevapta tümörün türü, evresi, yayılımı, ışın tedavisine duyarlılığı önemlidir ve hastaların hemen hemen yarısında hastalıksız yaşam sağlanmaktadır.