search menu
search
close

Süt reçeli tarifi biri kahvaltı mı dedi?

Süt reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sütten de reçel mi olurmuş dediğinizi duyar gibiyiz. Bu tarifle kahvaltı sofralarınız renklenecek!

Süt reçeli tarifi biri kahvaltı mı dedi?
-A A+

'Sütten reçel mi yapılırmış' dediğinizi duyar gibiyiz. Ama ön yargılı olmamalısınız. Her meyveden ve sebzeden reçel yapılabildiği gibi sütten de reçel yapılabiliyor. Üstelik oldukça da lezzetli oluyor. Özellikle Kızarmış ekmek, pişi, krep ya da tatlıların üzerinde kullanabileceğiniz bu pratik süt reçel tarifi kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarife bayılacaksınız. Peki süt reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda süt reçeli tarifi. Şimdiden afiyetler olsun... 

 MALZEMELER: 

1 litre tam yağlı inek sütü,   1 su bardağı toz şeker,1 adet vanilya çubuğu,     1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI: 

Süt,  toz şeker ve vanilya çubuğunu derin bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşık yardımıyla şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Süt, kaynamaya başladığında karbonatı ekleyip ocağın altını kısın. Reçel karışımını sürekli karıştırarak kısık ateşte bir saat kadar pişirin. Daha sonra vanilya çubuğunu tencereden alın.

Uzun ara vermeden karıştırdığınız reçeli, kısık ateşte yaklaşık üç saat kadar pişirmeye devam edin. Rengi ve kıvamı koyulaşan süt reçelini ocaktan alın. Parlak ve pürüzsüz kıvama gelmesi için son bir kez çırpın kuru bir kavanoza boşaltın, soğuduktan sonra kapağı kapaı bir şekilde buzdolabında muhafaza edin.

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Koronavirüs kapan çalışanı işten kovdu mu? İşte ilk açıklama! Koronavirüs kapan çalışanı işten kovdu mu? İşte ilk açıklama!
Magazin
Ali Sunal kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kızı kime benzetildi! Ali Sunal kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kızı kime benzetildi!
Magazin
En Güncel Galeriler
İç çamaşırının arkası olay oldu! Gören dönüp br daha baktı!
İç çamaşırının arkası olay oldu! Gören dönüp br daha baktı!
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Hamdi Alkan'ın kızından kalçasına bomba yorum: G..tümü...
Hamdi Alkan'ın kızından kalçasına bomba yorum: G..tümü...
Gören dönüp bir daha baktı! Cesur kıyafeti dikkat çekti!
Gören dönüp bir daha baktı! Cesur kıyafeti dikkat çekti!
Yanlışlıkla gelen mesajla aldatıldığını öğrendi! Ortalık karıştı!
Yanlışlıkla gelen mesajla aldatıldığını öğrendi! Ortalık karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Önceki Haberler
Ünlü şarkıcı yıllardır neden gözü kapalı şarkı söylediğini anlattı!
Ünlü şarkıcı yıllardır neden gözü kapalı şarkı söylediğini anlattı!
Kulağınızda kızarıklık ve kaşıntı hissi varsa dikkat!
Kulağınızda kızarıklık ve kaşıntı hissi varsa dikkat!
İçinizi ferahlatacak: Kakaolu parfe tarifi
İçinizi ferahlatacak: Kakaolu parfe tarifi
Eskişehir'in enfes lezzeti: Balaban köfte
Eskişehir'in enfes lezzeti: Balaban köfte
Bazı insanları daha çekici bulmamızın 7 nedeni!
Bazı insanları daha çekici bulmamızın 7 nedeni!
SPAGO ISTANBUL, YENİLENMİŞ YAZ MENÜSÜ İLE KAPILARINI TEKRAR AÇTI
SPAGO ISTANBUL, YENİLENMİŞ YAZ MENÜSÜ İLE KAPILARINI TEKRAR AÇTI
Şahan Gökbahar hakkında şok iddia: Koronavirüslü çalışanı işten attı!
Şahan Gökbahar hakkında şok iddia: Koronavirüslü çalışanı işten attı!
Kilo vermenin en hızlı yolu: Alkali diyet
Kilo vermenin en hızlı yolu: Alkali diyet
Yorumlar