Süt reçeli tarifi biri kahvaltı mı dedi?

'Sütten reçel mi yapılırmış' dediğinizi duyar gibiyiz. Ama ön yargılı olmamalısınız. Her meyveden ve sebzeden reçel yapılabildiği gibi sütten de reçel yapılabiliyor. Üstelik oldukça da lezzetli oluyor. Özellikle Kızarmış ekmek, pişi, krep ya da tatlıların üzerinde kullanabileceğiniz bu pratik süt reçel tarifi kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarife bayılacaksınız. Peki süt reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda süt reçeli tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

MALZEMELER:

1 litre tam yağlı inek sütü, 1 su bardağı toz şeker,1 adet vanilya çubuğu, 1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI:

Süt, toz şeker ve vanilya çubuğunu derin bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşık yardımıyla şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Süt, kaynamaya başladığında karbonatı ekleyip ocağın altını kısın. Reçel karışımını sürekli karıştırarak kısık ateşte bir saat kadar pişirin. Daha sonra vanilya çubuğunu tencereden alın.

Uzun ara vermeden karıştırdığınız reçeli, kısık ateşte yaklaşık üç saat kadar pişirmeye devam edin. Rengi ve kıvamı koyulaşan süt reçelini ocaktan alın. Parlak ve pürüzsüz kıvama gelmesi için son bir kez çırpın kuru bir kavanoza boşaltın, soğuduktan sonra kapağı kapaı bir şekilde buzdolabında muhafaza edin.