Model Rosie Huntington-Whiteley karantina sonrası soluğu plajda aldı

Başarılı model Rosie Huntington Whiteley, oğlu Jack Oscar ile önceki gün Malibu plajında görüntülendi. Whiteley, oğlunu basından uzak tutmaya çalışsa da kendisi fotoğrafçıların ilgi odağı olmaktan kurtulamadı.

Eliyle karnını tutması gözden kaçmadı

Siyah bikinisiyle göz dolduran Whiteley, fit görünümüyle kendine hayran bıraktı. Victoria’s Secret meleği olarak kariyerinde önemli bir yer edinen ünlü modelin plajda ellerini sürekli karnında birleştirmesi de gözden kaçmadı.

İkinci bebeğine mi hamile?

Yıldız ismin sık sık karnına dokunması ‘ikinci bebek mi geliyor?’ sorusunu akıllara getirdi. Whiteley, geçtiğimiz günlerde de Beverly Hills’te çıktığı bir alışverişte de aynı hareketi yapmıştı.