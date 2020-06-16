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Sunucu Seray Sever'in bikinili pozlarına beğeni yağdı!

Sunucu Seray Sever, karantina yasaklarının bitmesinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Sever'in Instagram'da paylaştığı pozu büyük ilgi gördü.

Sunucu Seray Sever'in bikinili pozlarına beğeni yağdı!
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TV8'de Doya Doya Moda adlı programda jüri koltuğunda oturan Seray Sever, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Hafta sonunu eşi Eray Sünbül ile birlikte dinlenerek geçiren Seray Sever, ilk tatil pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu. 

Bikinili pozu beğeni topladı

Sosyal medya hesabında 323 bin takipçisi bulunan Seray Sever, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine topluyor. Bodrum'da denizin keyfini çıkaran Sever'in paylaştığı bikini pozu ise takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Seray Sever kimdir?

Seray Sever, 27 Şubat 1973'te İstanbul'da doğan Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı. Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapmaya başladı. 3 yıl bu görevini sürdürdü. 1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun Hovarda klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde yer aldı. 1996 yılında, Atv'de "Sabah Şekerleri"nde programını sunmaya başladı. Daha sonra Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.

2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı dizide Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Sinem Kobal ile birlikte oynamıştır. Aynı yıl, Show TV'de yayınlanan "Ev Hali" isimli dizi, Atv'de "Aşk Olsun" isimli program, "Dolunay Katili" isimli tiyatro oyunu ve pek çok reklam filminde oynadı.

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