Mercimek mantısı nasıl yapılır hafif ve lezzetli!

Mercimek mantısı, diyet yapanların dahi gönül rahatlığıyla tüketebileceği, hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tarif. Doyurucu bakliyatların başında gelen mercimeği mantı olarak yaptığınızda ortaya çıkan lezzete inanamayacaksınız. Peki mercimek mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte damakları şenlendiren mercimek mantısı tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

3 su bardağı su

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Mercimeği suyla haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Tavada 1 adet soğan ile 2 yemek kaşığı tereyağını kavuruyoruz. Kavurduktan sonra onu da soğumaya bırakıyoruz. Ayrı bir tavada hafif yağ ile salçamızı kavurarak pişiriyoruz. Haşlanan ve soğuyan mercimeğimizin içine kavrulmuş soğanlarımızı döküyoruz. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı karabiberi ekleyip harcı karıştırıyoruz. Hazırladığımız harcı servis tabağımıza yuvarlak top halde alıyoruz. Sonra üzerine yoğurdumuzu ve hazırladığımız salça sosunu döküyoruz. En son nane ve pul biber serpiyoruz ve mantımız hazır. Afiyet olsun..