Karamelli muhallebi nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Tatlı kriziniz bastırdığında, bu isteği sütlü tatlılarla dindirmek en sağlıklı ve hafif yollardan biri. Karamelli muhallebi de pratik oluşu, lezzeti, enfes kokusuyla tatlı krizlerine birebir. Karamelli muhallebi, harika tadıyla krem karameli aratmıyor! Evi karamel kokusuyla sardırmaya hazırsanız, sizi karamelli muhallebi tarifi için mutfağa alalım! İşte muhteşem karamelli muhallebi tarifi...

Malzemeler:

150 gram toz şeker

20 gram nişasta

800 mili litresüt

1 adet yumurta

20 gram fındık

50 gram şeker

Hazırlanışı:

Toz şekeri çelik tencereye koyup ocağı orta ateşte yakın. Ayrı bir yerde süt, yumurta sarısı ve nişastayı iyice karıştırın. Şekeriniz eriyince sütlü karışımı yavaş yavaş ilave edin. Tenceredeki şeker bir anda donabilir, süt ısındıkça açılacaktır.

Kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Pişen muhallebiyi kaselere paylaştırın.

Üzeri için şekeri aynı şekilde eritin, karamelize olunca birkaç parçaya böldüğünüz fındık ve bademi ekleyip altını kapatın, hızlıca karıştırıp yağlı kağıda dökün.

Şeker donunca bıçakla kesin. Soğuyan muhallebileri servis anında kavrulmuş kadayıf ve krokanla süsleyin. Afiyet olsun!