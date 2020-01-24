Tava mayalısı tarifi kahvaltı için şahane bir öneri!

Mis kokusu ve yumuşacık dokusu ile tadına hayran kalacağınız tava mayalısı ile daha önce tanışmış mıydınız? Kahvaltıda değişik bir lezzet arayanlar için şahane bir öneri olacak bu muhteşem tarif kalplerinizi resmen fethedecek türden. Buzlukta bozulmadan saklayabileceğiniz bu puf puf lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep birlikte öğrenelim. Peki tava mayalısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tava mayalısı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

Hamuru için:

2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su,1,5 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlıtuz

5 - 5,5 su bardağı un

Üzeri için:

4 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI:

Ilık süt, su, toz şeker ve kuru maya bir kabın içerisinde güzelce çırpın.Azar azar un ilave edin. Tuzu da ekleyin. Güzelce yoğurun yumuşacık bir hamur elde edin.Elde ettiğiniz hamurun üzerini nemli bir bezle kapatın oda sıcaklığında mayalandırın.Ardından orta büyüklükte bezeler elde edin ve unlanmıştezgahın üzerinde tavanızın boyutlarında açın.Önceden ısıtılmış tavayı hafif yağlayın ve hazırladığınız hamurları arkalı önlü pişirin. Her seferinde mutlakatereyağını da ekleyin.Tüm hamurlarınızı bu şekilde pişirince sıcak sıcak servis edin. Dilerseniz oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra buzdolabı poşetlerine aktararak buzlukta saklayabilirsiniz. Afiyetler olsun!