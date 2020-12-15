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En yararlı sebzeler hangileri kıvırcık lahana onlardan biri!

Hepsi şifa deposu, faydaları saymakla bitmeyen, sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken en yararlı sebzeleri sizin için sıraladık.

En yararlı sebzeler hangileri kıvırcık lahana onlardan biri!
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Yeşil yapraklı sebzeler, sağlıklı bir vücut için mutfaklarımızda daima bulundurmamız gereken besinler arasında yer alıyor. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içerir. Bu sayede birçok sağlık sorununu aşmanıza yardımcı olur. Tam bir şifa deposu olan ve sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 6 sebzeyi sizler için araştırdık...

Pazı

Bu yeşil sebze iki önemli, ancak az bilinen antioksidandan bolca içerir: sirinjik asit ve kaempferol. Sirinjik asit karbonhidratları basit şekerlere dönüştüren enzimleri engelleyerek kan şekerini stabilize ederken; kaempferol hücreleri kanser yapıcı toksinlere karşı korur, iltihaplanmaları azaltır, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer kronik hastalıkların oluşma riskini düşürür.

Kıvırcık lahana

Kıvırcık lahana, glukozinolat adı verilen kanser önleyici bileşenlerin birincil kaynağıdır. Uzmanların kanserle savaştığına ve inanılması güç ancak kalbi koruduğuna, kan şekerini düşürdüğüne, kemikleri güçlendirdiğine ve iltihaplanmaları azalttığına inandıkları kaempferol maddesinden de içerir. Aynı zamanda yapısında göz hastalıklarını ve yaşa bağlı görüş kaybını önleyen antioksidanlar olan lutein ve zeaksantin bulundurur.

Roka

Roka, yeşil yapraklı sebzeler içerisinde en yüksek nitrat seviyesine sahip olan sebzelerdendir. Kan akışının artışına yardımcı olarak daha yüksek performansı beraberinde getirir. Aynı zamanda zengin bir flavonoid kaynağıdır - kalp hastalıkları ve bazı kanser türleriyle savaşan antioksidanlar. Yapılan yeni araştırmalar ülser hastalığını da önleyebildiğini göstermektedir.

Su teresi

Bir porsiyon su teresi günlük alınması gereken K vitaminini rahatlıkla karşılayarak kan pıhtılaşmasını düzenler, arter duvarlarında plak oluşmasını engeller ve artrit gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilen iltihaplanmaları azaltır. İki ay boyunca günlük olarak su teresi tüketmek, akyuvarlardaki DNA hasarını keser, kanser riskini düşürür ve trigliseritleri (sağlıksız kan yağları) %10 oranında azaltır. Yani bolca yemekte fayda var

Karalahana

Karalahana tüm yeşil yapraklılar içerisinde safra asidi bağlayıcılığında en iyisidir. Kolesterol seviyesini düşürür ve hatta bazı kanser türlerinden korur. Ayrıca vücudun doğal detoksifikasyon sistemini besleyen özel fitokimyasallar içerir.

Çin lahanası

Çin lahanası kas oluşumuna ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan potasyumun en iyi kaynaklarından biridir. Aynı zamanda A vitamini açısından çok zengindir; akyuvar aktivitesini ve vücudun toksinlere tepkisini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

 

 

 

 

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