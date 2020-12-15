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Nusret Gökçe yeni mekanı için 850 bin TL maaşlı müdür arıyor! İşte şartları

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Londra'da yeni restoranını açmaya hazırlanıyor. Mekanı için 850 bin TL maaşlı bir müdür arayan Gökçe'nin iki şartı var.

Nusret Gökçe yeni mekanı için 850 bin TL maaşlı müdür arıyor! İşte şartları
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Amerika ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran zinciri bulunan Nusret Gökçe, yeni yerini İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor. Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.

850 bin TL maaş verecek

Milliyet'te yer alan habere göre; Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı. İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini arıyor. Nusret Gökçe'nin dünya çapında 20'ye yakın et lokantası bulunuyor.

Menülerindeki fiyatlarıyla çok konuşulan Nusret, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino ile gündem olmuştu.

 

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