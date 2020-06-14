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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Erbil, bu kez bikinili pozlarıyla olay oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
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Koronavirüs karantinası boyunca evden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Yasmin Erbil, cesur tatil pozlarıyla magazine damgasını vuruyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla aldığı beğeniler kadar eleştirilere de maruz kalan Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere yanıt niteliğinde bikinili paylaşım yaptı. 

"Linçlere karşı duruşum"

Instagram hesabında yayınladığı dans videolarıyla çok konuşulan Erbil, geçtiğimiz hafta bikini üzeriyle verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Yasmin, cesur pozlarını eleştirenlere "Linçlere karşı duruşum" diyerek leopar desenli bikinili pozlarıyla yanıt verdi. 

Yasmin Erbil bikinili pozunu eleştirenlere yanıt verdi bana duyar kasmayın!Yasmin Erbil bikinili pozunu eleştirenlere yanıt verdi bana duyar kasmayın!

 

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