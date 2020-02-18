Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır hem pratık hem lezzetli!

Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Domates ve yumurtanın enfes uyumu sizi mest edecek. Kahvaltı sofralarında değişiklik arayanlar için harika bir öneri olan bu tarifin nasıl yapıldığına gelin hep beraber bakalım. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

4 adet büyük boy domates, 4 adet yumurta,1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı domates püresi, 1/2 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Bol suda yıkadığınız büyük boy domatesleri, sap kısımlarından kapak şeklinde kesin. Orta kısımlarını bir kaşık yardımıyla çıkartın. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Dolmanın sosu için; zeytinyağını bir tavada kızdırın. Domates püresini ekleyin ve 2- 3 dakika kadar orta ateşte pişirin. Sıcak suyu ekledikten sonra sosu 2 dakika kadar kaynatın. Orta kısmını boşalttığınız domateslerin içine rendelenmiş kaşar peynirini eşit olarak paylaştırın. Fırın tepsisine aldığınız domateslerin içine birer adet yumurta kırın. Üzerine tuz ve karabiber serpiştirin. Domates sosunu ilave ettiğiniz yumurtalı domates dolmalarını önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirin. Kızarmış ekmek dilimlerini bir bir bandırarak bu lezzeti bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.