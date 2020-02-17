Popçu Hadise Kaan Yıldırım ile olan aşkını kanıtlayan fotoğraf paylaştı!

Son dönemde pozlarıyla ve giydikleriyle sık sık gündeme gelen güzel popçu Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış, o köpeğin Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu konuşulmuştu. Bu paylaşımla Hadise ve Yıldırım'ın aşk yaşadığı öne sürüldü.

Kaan aşkını kanıtlayan fotoğraf!

Güzel popçu Hadise sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni bir fotoğraf paylaştı. Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilen köpek ile yeni bir poz veren popçu, Kaan Yıldırım ile olan aşkını adeta kanıtlamış oldu.