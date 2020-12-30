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Demir eksikliğine ne iyi gelir C vitamini içeren besinleri tüketin!

Yorgunluk, halsizlik, unutkanlık gibi şikayetlere neden olan demir eksikliğini gidermenin sırrı besinlerde! İşte demir eksikliğini gidermenin yolları!

Demir eksikliğine ne iyi gelir C vitamini içeren besinleri tüketin!
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Demir eksikliği dünyada yaygın olarak görülen bir kansızlık türüdür. İstatistiklere göre dünyada kadınların %35'inde, erkeklerin %20'sinde ve hamilelerin %50’sinde demir eksikliği anemisi (kansızlık) görülüyor. Demir eksikliği nasıl geçer? Demir eksikliğine ne iyi gelir? Merak ettiğiniz soruların yanıtları haberimizde...

Demir eksikliği nedir?

Toplumda kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıdır. Demir eksikliği, öncelikle mide ve bağırsak kanseri olmak üzere pek çok önemli hastalığın da belirtisi olabilir.

Demir eksikliğinin belirtileri neler?

Demir eksikliğine bağlı kansızlık bazı durumlarda belirti göstermez. Demir eksikliği rutin sağlık kontrollerinde yapılan kan tahlillerinde teşhis edilebilir. Demir eksikliğinin belirtileri arasında;

Cilt solgunluğu,
Vücutta güçsüzlük, yorgunluk,
Konsantrasyon bozukluğu,
Baş ağrısı,
Ellerde ve ayaklarda uyuşma,
Sinirlilik hali,
Kulakların uğuldaması,
Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar,
Tırnakların çabuk kırılması,
Saçlarda dökülme sayılabilir.

Demir eksikliğine ne iyi gelir;

C vitamini demirin emilimini artırır. Bu nedenle yumurtayı portakal suyu veya domatesle, köftenin yeşil salata ile tüketilmesi demirim emilimin artırmak açısından önemlidir.
Mayalı ekmekteki demir mayasız ekmeğe göre daha çok emilir.
İyi pişmemiş kuru baklagiller ya da kepek ekmeği demirin emilimin azaltır.
Posalı gıdalarla beslenme demirin emilimini azaltır.
Gıdaları saklamakta kullandığımız alüminyum, paslanmaz çelik ve teneke de demirin emilimin azaltır.

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