Elleri yumuşatmak için ne yapmalı lavanta yağıyla ellerinize hayat verin!

Özellikle kış aylarında cilt bakım rutinlerinize ellerinizi de dahil edin. Çünkü eller bir kadının yaşını ele veren başka bir seçenektir işte bu yüzden el bakım rutinlerinizi ihmal etmemenizi öneriyoruz. Bugün sizler için yumuşak ve pürüzsüz ellere sahip olmanıza yarayacak doğal maske tarifi açıklıyoruz. Sizde oldukça kolay olan bu maskeyi ellerinize uygulamayı ihmal etmeyin!

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su, 1 çorba kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı gliserin veya yağ ve 5 damla lavanta yağı.

Kuru, kaşıntılı cildi yatıştırmak ve nemi yenilemek için ellerinizi hafif ıslatarak başlayın. Kabartma tozu, elde oluşan pulları yumuşatmaya ve tahriş olmuş cildi yatıştırmaya yardımcı olurken, gliserin nemi hapseder ve cildi korur. Çatlamış cildi daha da yatıştırmak için bitkisel iyileştirici gücü olan birkaç damla lavanta esansiyel yağı karışıma ekleyin. Her şeyi bir kasede karıştırın ve ellerinizin 15 dakika kadar bu karışım ile dinlenmesine izin verin.