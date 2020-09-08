5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, yeni mekanında verdiği pozları paylaştı

Türkiye ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenen Muhteşem Yüzyıl dizisiyle şöhrete kavuşan Meryem Uzerli, bir süredir hayatını Berlin'de sürdürüyor. Ekranlardan uzak kalan oyuncu, işlerini iyice ilerleterek ikinci kafesini açtı.

Belirginleşen karnı dikkat çekti

Geçen hafta ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan Uzerli, kız bebek bekliyor. Yeni kafesinin açılışından görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Uzerli'nin belirginleşen karnı dikkat çekti. Güzel oyuncu, ortağı Giovanni ile yeni şubelerinin açılışı konusunda çok heyecanlı olduğunu da dile getirdi.

"Bebeğim kısmetse Ocak ayında dünyaya gelecek"

Uzerli hamileliğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.