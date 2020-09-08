Müge Anlı kendisini taklit eden Tansu Dayan'ı programına konuk etti!

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün ekrana gelen bölümünde renkli anlar yaşandı. Adını Müge Anlı taklitleriyle geniş kitlelere duyurmayı başaran Tansu Dayan ATV stüdyosunda başarılı sunucuyla buluştu.

"Mizahı severim ama dozunda yapılırsa"

Akıllıca yapılan mizahı sevdiğini söyleyen Müge Anlı, eleştirinin dozunun kaçırılmaması gerektiğini de söyledi. Tansu Arif Dayan'ı stüdyoya davet eden Müge Anlı genç fenomene "Sen benimle ilgili neler yapıyorsun" diyerek takıldı.

"Sosyal medya hesabı açacağım, bakalım kaç kişi takip edecek"

Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan'a "Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek" dedi.

"Benden Müge Anlı taklidi bekliyorlar"

Çektiği videolar yüzbinlere ulaşan Tansu Dayan, "Bunu insanlar benden beklemeye başladı. 'Senin kocanın evi yok ki' repliğiyle zirveyi görmeye başladık. Gittiğim her yerde 'bugün bana ne malzeme çıkabilir' diyerek sizi izliyorum" diye konuştu.

Kendisine daha çok benzemesi için ekipman sağladı

Annesinin sürekli kendisine bu çocuğa bir peruk gönder dediğini söyleyen Müge Anlı Tansu Dayan'a sarı bir peruk hediye etti. Yapılan taklitlere çok güldüğünü ifade eden Müge Anlı, "Madem yapıyorsun şu sakalını bıyığını kes" diyerek takılmayı da ihmal etmedi. Tansu Dayan'a diğer videolarında kullanması için fular veren Müge Anlı, "Abuk sabuk şeyler giyiyorsun. Ben onları mı giyiyorum" ifadelerini kullandı. İkilinin eğlenceli diyalogları stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşattı.