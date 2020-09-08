Saba Tümer, eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal'ı öve öve bitiremedi!

Karantina dönemini herkes gibi evinde geçiren sunucu Saba Tümer, dün akşam Acun Ilıcalı ve eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal ile buluştu. Tümer'in Öcal için yaptığı yorumlarla ağızları açıkta bıraktı.

"Bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik"

Saba Tümer, Acun Ilıcalı'nın kendisine yönelttiği "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğunu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya."

"En iyi olduğun yer neresi?"

Mert Öcal ise bu sözlere "All Star'a gelelim mi Saba ile" diyerek güldü. Saba Tümer daha sonra Mert Öcal'a "En iyi olduğun yer neresi" diye sordu. Öcal ise bu soruya "Voleyboldu. Kötü oynamak istedim orada istesem iyi oynardım. Renk katmak için" ifadelerini kullandı.