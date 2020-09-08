search menu
search
close

Saba Tümer, eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal'ı öve öve bitiremedi!

Dün Acun Ilıcalı ile Mert Öcal'la biraraya gelen sunucu Saba Tümer, Mert Öcal'ı öve öve bitiremedi. Tümer, "Mert'in olduğunu bilseydim ben de katılırdım" dedi.

Saba Tümer, eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal'ı öve öve bitiremedi!
-A A+

Karantina dönemini herkes gibi evinde geçiren sunucu Saba Tümer, dün akşam Acun Ilıcalı ve eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal ile buluştu. Tümer'in Öcal için yaptığı yorumlarla ağızları açıkta bıraktı.

"Bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik"

Saba Tümer, Acun Ilıcalı'nın kendisine yönelttiği "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğunu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya."

"En iyi olduğun yer neresi?"

Mert Öcal ise bu sözlere "All Star'a gelelim mi Saba ile" diyerek güldü. Saba Tümer daha sonra Mert Öcal'a "En iyi olduğun yer neresi" diye sordu. Öcal ise bu soruya "Voleyboldu. Kötü oynamak istedim orada istesem iyi oynardım. Renk katmak için" ifadelerini kullandı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
5 aylık hamile olan Meryem, Berlin'de ikinci mekanını açtı! 5 aylık hamile olan Meryem, Berlin'de ikinci mekanını açtı!
Magazin
Şeker bağımlılığından kurtaran altın değerinde tavsiyeler! Şeker bağımlılığından kurtaran altın değerinde tavsiyeler!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Önceki Haberler
Hangi durumlarda psikoloğa gidilmeli?
Hangi durumlarda psikoloğa gidilmeli?
YouTuber Meriç İzgi'ye ikinci maymun operasyonu! Koruma altına alındı!
YouTuber Meriç İzgi'ye ikinci maymun operasyonu! Koruma altına alındı!
"Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" dedi! Takipçilerine çağrı yaptı!
"Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" dedi! Takipçilerine çağrı yaptı!
Müge Anlı kendisini taklit eden genci programına konuk etti!
Müge Anlı kendisini taklit eden genci programına konuk etti!
İlişkide kıskançlıkla başa çıkmanın tüyoları!
İlişkide kıskançlıkla başa çıkmanın tüyoları!
Muhteşem aromasıyla: Haşhaşlı limonlu kek
Muhteşem aromasıyla: Haşhaşlı limonlu kek
Enfes lezzet: Çıtır balık
Enfes lezzet: Çıtır balık
Eski eşi tarafından dolandırılan Songül Karlı, aşka tövbe etti!
Eski eşi tarafından dolandırılan Songül Karlı, aşka tövbe etti!
Yorumlar